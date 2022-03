Kessler-Nachfolge weiter offen

Heddesheim. Bei der Bürgermeisterwahl in Heddesheim hat am Sonntag erwartungsgemäß keiner der sechs Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Am meisten Stimmen bekam der von der CDU unterstützte parteilose Schriesheimer Amtsleiter Achim Weitz (41,8 Prozent), gefolgt von SPD-Gemeinderat Daniel Gerstner (26,4 Prozent). Auf dem dritten Platz landete Jens Römer von den Grünen (17,5 Prozent), auf dem vierten der parteilose Weinheimer Norbert Hölscher (8,2 Prozent). Weit abgeschlagen waren FDP-Gemeinderat Tobias Köber (4,1 Prozent) und Peter Seitz (0,9 Prozent). Damit müssen die Heddesheimer am 10. April erneut an die Urnen, um den Nachfolger von Michael Kessler zu bestimmen, der nach 24 Jahren nicht mehr antritt. hje

Wahlhelfer zur Bürgermeisterwahl in Heddesheim 2022 (2. Wahlgang)

