Keine Wilderei – Tod durch Raubtier

Bei allen vier im Schriesheimer Waldgebiet gefundenen Tierkadavern handelt es sich wohl nicht um die Tat von Wilderern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hätten dies Untersuchungen des Veterinäruntersuchungsamts Karlsruhe und des FVA-Wildtierinstituts ergeben. Bereits am Donnerstag hatten die Obduktionsergebnisse für zwei Tiere vorgelegen (wir berichteten), wonach diese einem Raubtier zum Opfer gefallen sein müssen. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ sei das auch bei den beiden anderen Kadavern der Fall, ergaben nun die weiteren Untersuchungen. Welches Raubtier die drei Rehkitze und den Frischling gerissen hat, ist nicht abschließend geklärt. agö

