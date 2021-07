Keine neue Infektion

Exakt doppelt so viele Menschen wie vor genau einer Woche sind im Rhein-Neckar-Kreis aktuell mit dem Coronavirus infiziert: 62. Das geht aus den Zahlen des Landratsamts vom Dienstag hervor. Das zeigt: Die Zahlen in der Pandemielage sind stetig angestiegen – wenngleich am Dienstag keine einzige Neuinfektion und auch kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gemeldet wurde.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es indes einen leichten Rückgang unter den kritischen Schwellenwert 10,0 auf jetzt 9,8. Das bedeutet, dass eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen von Veranstaltungen zunächst einmal nicht mehr droht. Vor vier Wochen hatte die Inzidenz noch bei 11,6 gelegen, der Höchststand war am 18. Dezember mit 256,8 erreicht worden.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (zuerst die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 509 (0/1)

Hirschberg: 341 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 429 (0/2)

Schriesheim: 375 (0/1)

Weinheim: 1724 (0/7)

