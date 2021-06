Die Corona-Situation im Rhein-Neckar-Kreis nähert sich derzeit jener vom vergangenen Sommer: Am Mittwoch hat das Landratsamt erstmals seit 8. August 2020 keine einzige Neuinfektion in seinen täglichen Zahlen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 3,5 gesunken. Seit bald drei Wochen hat es zudem keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Insgesamt meldete die Behörde im Juni 319 neu bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2. Im Mai waren es noch 1651 und im April 3197. Im Juni vor einem Jahr – als freilich noch deutlich weniger getestet wurde – addierten sich die Fälle lediglich auf 18, im Juli auf 100, im August auf 270 und im September auf 277.

Von 54 Städten und Gemeinden im gesamten Landkreis sind inzwischen 31 „corona-frei“, dort befindet sich also niemand mehr wegen einer Infektion in Quarantäne. Im Folgenden der Überblick über die Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Zahl aller bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die der Neuinfektionen und der Noch-Infizierten.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/1)

Ladenburg: 426 (0/2)

Schriesheim: 374 (0/1)

Weinheim: 1713 (0/2)