Keime im Wasser, Abkochen nötig

Im Zuge der Baumaßnahme am Ankerplatz in Ladenburg ist eine Verkeimung des Trinkwassernetzes in der Südstadt mit coliformen Keimen festgestellt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Desinfektionsmaßnahmen wurden eingeleitet. Bis zur Feststellung der genauen Ursache gilt ein Abkochgebot für folgende Straßenzüge in Ladenburg: An der Beint, Bollweg 2 - 8, Domitianstraße, Goethestraße, Hadrianstraße, Heidelberger Straße 34 - 46, Kastellweg 1 - 14, Merianweg, Merkurplatz, Trajanstraße 1 - 47, Valentinianstraße, Vespasianstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Trinkwasser, zum Zubereiten von Speisen sowie zum Zähneputzen sollte das Leitungswasser hier vorübergehend nur abgekocht verwendet werden. Die Maßnahme folgt einer Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Die Beendigung wird schriftlich bekannt gegeben. Rückfragen sind im Bürgerbüro unter 06203/70 16 0 möglich. red/sko