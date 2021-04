Jugendliche randalieren - 17-Jähriger schlägt älteren Mann mit Gehstock

Leimen. Mehrere Jugendliche haben in Leimen randaliert und im Verlaufe dessen auch einen älteren Mann mit Gehstock geschlagen. Zudem seien weitere Passanten angepöbelt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch prügelten sich zwei der Jugendlichen untereinander.

Hauptakteur der Vorfälle, die sich bereits am Freitag, 26. März, ereignet hatten, war ein erheblich alkoholisierter 17-Jähriger. Nachdem er mit seinen Begleitern gegen 17 Uhr zunächst im Bereich des Penny-Marktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße und an der Straßenbahnhaltestelle in Höhe der Sparkasse in der Rohrbacher Straße randalierten sowie die Passanten anpöbelten, soll der 17-Jährige dem älteren Mann eine Kopfnuss ins Gesicht verpasst haben. Ob sich der Mann dabei verletzte, war nicht bekannt. Es sei jedoch davon auszugehen, so die Polizei.

Der Jugendliche prügelte sich später noch mit einem 15-Jährigen Begleiter. Dabei wurde der 17-Jährige durch mehrere Schläge ins Gesicht verletzt. Er erlitt eine blutende Wunde und ein geschwollenes Auge. Eine dritte Person hatte sich laut Zeugenaussagen zwischenzeitlich entfernt.

Die beiden Kontrahenten wurden von den Beamten noch vor Ort angetroffen. Der 17-Jährige soll mit 1,8 Promille alkoholisiert gewesen sein. Ein Rettungswagen brachte ihn mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige wurde den Eltern übergeben. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen, die sich an den Vorfall Ende März am Penny-Markt erinnern können, insbesondere der ältere Mann mit Gehstock, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 06226/1336 oder 06222/5709-0 zu melden.