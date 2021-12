Jetzt kommen die „Kleinen“

Die gemeinsame Ausstellung „Wechselsichten“ der Ladenburger Künstlerinnen Sandra Obel und Cornelia Komor geht nach dem Auftakt mit großformatigen Bildern wie bereits an dieser Stelle angekündigt mit knapp hundert kleinformatigen Arbeiten in die zweite Runde und wird bis in den Januar hinein verlängert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein harmonisches Ganzes

Eine Vielzahl taschenbuch- bis schallplattengroßer Arbeiten geben im KunstFenster des Kunstvereins Ladenburg in der Hauptstraße 77 einen repräsentativen Einblick in das spielerische bis experimentierfreudige Schaffen der Künstlerinnen. Trotz ihrer Unterschiede bilden ihre „Kleinen“ ein großes harmonisches Ganzes.

Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 22. Dezember, von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Weitere Termine, auch im Januar, vergeben die Künstlerinnen telefonisch (Cornelia Komor: 0152/27 38 39 96 / Sandra Obel: 0173/6 22 13 05). pj