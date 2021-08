Jetzt auch Beratung vor Ort

Es kann schneller kommen, als man denkt. Schlaganfall, Unfall, schwere Erkrankung und vieles mehr können den Lebensalltag – unabhängig vom Alter – erheblich verändern. Aber was tun im Pflegefall? Vor allem die Angehörigen stellt die neue Situation vor große Herausforderungen. Die Beratungsstellen des Pflegestützpunkts des Rhein-Neckar-Kreises bieten kostenlose Hilfe und Unterstützung – in immer mehr Kommunen auch direkt vor Ort.

Eine der fünf Beratungsstellen befindet sich bereits seit 2010 in Weinheim. Sie ist Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger der Städte und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. In der Dürrestraße 2 bietet das Team kostenlose Hilfe bei Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung. Dass die Mitarbeitenden fortan auch Sprechstunden in den Städten und Gemeinden anbieten, wird in den Rathäusern positiv aufgenommen. „Jeder, der die Situation eines Pflegefalls kennt, weiß, dass er eigentlich damit überfordert ist“, sagte Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt kürzlich bei der Eröffnung des Servicepunkts im Bürgerdienst Großsachsen. Dort bietet Pflegestützpunkt-Leiterin Karola Marg nun jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr eine Sprechstunde an.

Pflegestützpunkt und Sprechstunden Der Pflegestützpunkt Weinheim (Dürrestraße 2) ist u.a. zuständig für Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim. In den Kommunen gibt es Sprechstunden nach Anmeldung: Ladenburg: dienstags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 9 bis 11 Uhr, Büro der Begegnungsstätte, Hauptstraße 59 Hirschberg: dienstags, 9 bis 12 Uhr, Breitgasse 5a, Großsachsen (Außenstelle Rathaus Hirschberg). Ilvesheim: mittwochs 10 bis 12 Uhr, Rathaus Schriesheim: mittwochs 13 bis 15 Uhr, Rathaus Heddesheim: montags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr, Altes Rathaus In Edingen-Neckarhausen können Sprechzeiten nach Angaben des Kreises wegen der Raumkapazitäten erst ab September angeboten werden. Anmeldung unter folgenden Telefonnummern 06221/522-27 35, 06221/522-26 20 oder 06221/ 522- 26 99 Infos: www.rhein-neckar-kreis.de/pflegestuetzpunkte

In Heddesheim steht Margs Kollegin Birgit Kurz immer montags für Fragen zur Verfügung. Bürgerservice-Leiterin Silke Schmidt freut sich über das neue Angebot – und darüber, dass „hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger aus Heddesheim keine weiteren Wege mehr für die Beratung in Kauf nehmen müssen“. Denn schon der Weg sei oft die erste Hürde, die viele nicht auf sich nehmen wollten oder könnten.

Die Beratung kann telefonisch, persönlich oder im Rahmen eines Hausbesuches erfolgen. Für persönliche Termine ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Zwar genügt den Angehörigen manchmal schon eine einfache Auskunft – oftmals ist aber ein ausführliches Gespräch erforderlich. Die Mitarbeitenden der Beratungsstellen geben Informationen über ambulante und stationäre Unterstützungsangebote sowie ehrenamtliche Hilfen. Sie erteilen Auskünfte über gesetzliche Leistungen und Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Nicht zuletzt hilft der Pflegestützpunkt bei der Beantragung von Leistungen.

Auch, wenn es noch gar keinen Pflegefall gibt, kann eine Beratung sinnvoll sein. Als Beispiele nennt der Kreis beginnende Demenz, Fragen von Prävention und Rehabilitation und vieles mehr. Denn Pflege muss nicht unbedingt in einem Heim erfolgen. Auch zur heimischen Pflege können die Beratungsstellen wichtige Tipps geben, etwa zur Förderung von barrierefreien Umbau-Maßnahmen.

Immer mehr Betroffene

Dass es in Zukunft immer mehr ältere Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, zeigt der kürzlich von Landrat Stefan Dallinger vorgestellte Kreisseniorenplan. Demnach werden bis 2027 in Schriesheim und in Edingen-Neckarhausen mehr als 700 Pflegebedürftige leben. In Ladenburg sind es fast 650, in Heddesheim fast 600. Rund drei Viertel von ihnen werden der Prognose zufolge nicht stationär betreut, sondern in den eigenen vier Wänden.

Träger des Pflegestützpunktes sind der Landkreis und die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Die Kosten belaufen sich laut Landratsamt auf rund eine Million Euro im Jahr, davon entfallen ein Drittel auf den Kreis und zwei Drittel auf die Kranken- und Pflegekassen. Beratungsstellen gibt es in Weinheim, Wiesloch, Sinsheim, Neckargemünd und Hockenheim. (mit WN)