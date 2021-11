Seine Frau Sylvia hat ihn motiviert; „Jens, in Heddesheim wird der Bürgermeister neu gewählt. Mach das!“ Und Jens Römer hat sich überzeugen lassen. „Der Gedanken ist einen Monat lang gereift - und dann habe ich entschieden: Ich mach’ das gerne“, erklärte der 52-jährige Studiendirektor an der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule am Freitagvormittag bei seiner Vorstellung im Heddesheimer

...