Jan Müller gewinnt spannendes Stechen

Von Peter Jaschke

Das Finale des von Peter Werdan geleiteten Springturniers in Ladenburg hat es in sich: Es gilt bis zu 1,45 Meter hohe Hürden zu überwinden - und das fehlerfrei in weniger als eineinhalb spannenden Minuten. Ohne Abwürfe von Stangen und Strafpunkte gelingt das beim abschließenden Höhepunkt lediglich zwei Teilnehmern, und das bei zehn Startern in der schweren Zwei-Sterne-Klasse, darunter der Titelverteidiger, Landesmeister und süddeutsche Berufsreiterchampion Günter Treiber (Eppelheim).

Eine dermaßen anspruchsvolle Hindernisstrecke hatte Parcourschef Ralf Hollenbach für das Turnier gebaut, dass allein die Schwetzinger Juniorin Elena-Malin Reitzner und Jan Müller (Ilsfeld bei Heilbronn) das Stechen der Besten erreichen. Am Ende gewinnt Müller auf Schimmel Ciricu.

Würdigung von Stephan Bingel

Den Siegerpreis hatte Beatrice Bingel zum Gedenken an ihren im November verstorbenen Mann gestiftet. Das Engagement von Stephan Bingel als Vorsitzender des Pferde-Sport-Vereins (PSV) Heidelberg-Ladenburg würdigt Vizechef Andreas Huben in einem Nachruf vor der Abschlussprüfung und bei strahlendem Wetter vor voll besetzten Publikumsplätzen: Bingel habe den Verein seit der Fusion geprägt. „Er war ein Motor für uns alle, gerade was Turniere betrifft, und hinterlässt eine große Lücke.“

Hollenbach, Bingels Nachfolger als leitender Parcoursbauer im Pferdesportzentrum, erinnert an seinen frühen Förderer in Heidelberg und stellt unter Applaus fest: „Wir wollen in seinem Sinne weitermachen.“

Dass das umständehalber gar nicht so leicht ist, verdeutlicht Huben: „Wir hatten ein gut organisiertes und sehr spannendes Turnier bei tollem Wetter, aber leider nur relativ wenig Teilnehmende.“ Als Fachjournalist fügt Roland Kern hinzu: „Das ist aber im Moment überall in Deutschland so, und das Turnier war ja deshalb nicht etwa schlecht.“ Es habe etwas mit Corona zu tun, dass viele Reiterinnen und Reiter im Trainingsrückstand seien und eine Aufholphase benötigten, um wieder hohe Anforderungen zu meistern, so der Reiterjournal-Reporter.

Auswirkungen der Pandemie

„Deshalb brauchen wir solche Veranstalter wie Heidelberg-Ladenburg dringender als je zuvor“, betont Kern und führt weiter aus: „Die guten Leute sind da, aber es fehlt etwas die Breite an Amateuren.“ Denn es gebe allein in Baden-Württemberg mehrere Profispringreiter, die inzwischen eigene Turniere etabliert hätten, was den klassischen Vereinen als Veranstaltenden freilich Konkurrenz mache.

„Mehr Teilnehmer und mehr Zuschauer sind für den Verein und den gastronomischen Teil eine wichtige Sache, damit uns was übrigbleibt“, bekräftigt Huben und fügt auf Nachfrage hinzu: „Dass wir keine neuen Helfer hinzukriegen, ist ein Problem, doch die Ehrenamtlichen, die wir haben, zeigen tolles Engagement“. Ein ebenso zufriedener Turnierchef Werdan nennt beispielhaft Technikleiter Heiko Bernhard. Ab Donnerstag geht es nun mit Dressurreiten weiter. Am Sonntag wird dazu Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider erwartet.