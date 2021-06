Inzidenz unter zehn

Die allgemeine Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis entspannt sich zunehmend, auch am Donnerstag vermeldete das Landratsamt weiter sinkende Werte. Experten warnen allerdings vor der Delta-Variante des Virus, die immer mehr das Infektionsgeschehen beeinflusst und im Sommer erheblich zirkulieren könnte – vor allem bei jungen Menschen, die nicht geimpft sind.

Noch aber ist die Situation im Kreis komfortabel, am Donnerstag gab es lediglich sieben Neuinfektionen und das Kreis-Gesundheitsamt zählte mit 97 erstmals seit langem einen zweistelligen Wert bei den sogenannten „aktiven Fällen“: Das sind Menschen, die aktuell mit Corona infiziert sind und deshalb in Quarantäne bleiben müssen. Zuletzt war dieser Wert am 2. Oktober 2020 so niedrig (98 aktive Fälle).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Donnerstag wie erwartet auf einen einstelligen Wert und lag bei 7,8 (Vortag 10,2, Vorwoche 17,5). Vor einem Monat betrug die Inzidenz 34,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit Corona anstecken und ist maßgeblich bei der Beurteilung der Pandemielage.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/1)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/1)

Ladenburg: 425 (0/1)

Schriesheim: 374 (1/1)

Weinheim: 1713 (2/6)

