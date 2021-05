Inzidenz unter 140

Ist das ein kleiner Lichtblick? Den dritten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag gesunken – das war zuletzt vor rund einem Monat der Fall. Noch eine gute Nachricht: Erstmals seit zwei Wochen lag der Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche angibt, wieder unter 140, wenn auch ganz knapp.

Allerdings musste das Landratsamt am Dienstag gleichwohl eine weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19 melden. Nach Angaben der Behörde war die Frau zwischen 70 und 80 Jahre alt. Insgesamt sind seit März 2020 im Landkreis 383 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 19 315 Personen haben Ansteckung und Folgen überstanden. Aktuell noch in Quarantäne befinden sich 1176 positiv Getestete – so wenig wie seit fast 14 Tagen nicht mehr.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen, vorn alle bislang bekannt gewordenen Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit dem Vortag sowie die Zahl der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 531 (1/27)

Heddesheim: 474 (0/42)

Hirschberg: 318 (0/6)

Ilvesheim: 348 (2/13)

Ladenburg: 396 (2/34)

Schriesheim: 351 (1/21)

Weinheim: 1581 (7/92)