Inzidenz über 2000

Die Corona-Fallzahlen sind im Rhein-Neckar-Kreis am Samstag drastisch nach oben gegangen: Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 1928,2 am Freitag dann am Samstag auf 2028,0 – bei 1262 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an und ist ein Hinweis auf die Dynamik der Pandemie. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt dann einen Wert von 2034,0 bei 1112 Neuinfektionen – ein deutlich höherer Wert als der Landeswert für Baden-Württemberg von 1485,7.

Vor einer Woche hatte die Inzidenz im Landkreis bei 1962,5 gelegen und vor einem Monat bei 1294,6 – von einer Entspannung der Lage ist also noch lange nicht die Rede.

Genaue Zahlen aus den Gemeinden gibt es am Wochenende keine. Diese veröffentlicht der Landkreis lediglich von Montag bis Freitag auf seinen Internetseiten. sko

