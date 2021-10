Inzidenz steigt weiter

Die Corona-Pandemie hat im Rhein-Neckar-Kreis ein weiteres Todesopfer gefordert: Ein Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren ist in Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben, es ist der insgesamt 465. Todesfall im Kreis. Weitere Details zum Verstorbenen teilt das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit.

Das Infektionsgeschehen im Kreis zeigte erneut steigende Werte – und das, obwohl die Zahlen am Montag meist deutlich niedriger sind, als an anderen Werktagen. Das hängt mit der verzögerten Meldung der Fälle vom Wochenende zusammen. Der vom Landesgesundheitssamt (LGA) gemeldete Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag mit 87,8 so hoch wie seit rund fünf Wochen nicht mehr, am 15. September stand 87,0 in der Statistik.

Weiter brisant bleibt die Lage in Edingen-Neckarhausen. Hier haben die Gemeinde und die Träger der Kindergärten am Wochenende de Eltern gebeten, ihre Kinder vor dem Besuch der Einrichtungen auf Corona testen zu lassen. Ob es zu weiteren Schließungen von Schulklassen kommt, entscheidet sich laut Bürgermeister Michler am Dienstag.

Die Lage in den Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne sind die bisher registrierten Fälle seit Beginn der Aufzeichnungen aufgeführt, in der Mitte stehen die Neuinfektionen (Stand Mittwoch) im Vergleich zum Dienstag, dahinter die aktiven Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 750/2/93

Heddesheim: 613 / 1 / 17

Hirschberg: 388 / 1 / 8

Ilvesheim: 429 / 0 / 10

Ladenburg: 493 / 3 / 17

Schriesheim: 449 / 0 / 6

Weinheim: 2012 / 4 / 49