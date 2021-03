Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona steigt, die Zahl der aktiven Fälle ist am Montag hingegen wieder unter die Marke von 1000 gefallen. Das geht aus den Daten hervor, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises im Internet veröffentlicht. Positiver Aspekt: Seit nunmehr acht Tagen hat es im Kreis keine neuen Todesfälle mehr gegeben. Ihre Zahl liegt unverändert bei 369.

Nach den vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen liegt der Rhein-Neckar-Kreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Zunahme innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner) mit 134,8 um sieben Punkte über dem Landeswert und sogar 26 über jenem im benachbarten Landkreis Bergstraße (108,8).

Mit Abstand am meisten aktive Fälle gibt es weiterhin in Edingen-Neckarhausen, wo das Landratsamt am Montag 48 Menschen mit Corona führte, das sind 3,4 Promille der Einwohner. Die Inzidenz steigt damit auf über 300. Die Gemeinde nennt das Infektionsgeschehen gleichwohl diffus, die hohe Zahl komme unter anderem durch mehrere größere Familien zustande.

Nachfolgend die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtinfektionen, in in Klammern aktive Fälle).

