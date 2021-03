Im Kampf gegen Corona sind jetzt auch die Impfaktionen vor Ort angelaufen. In der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen wurden am Donnerstag innerhalb weniger Stunden 140 Dosen verabreicht, am Freitag sollen es laut Gemeinde noch einmal so viele sein. Wie die meisten Kommunen der Region bietet nun auch Schriesheim vor Ort zwei Termine für Menschen ab 75 Jahren an, nämlich am 10. und 11.

