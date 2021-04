In der zurückliegenden Woche, da gab es noch leichten Anlass zur Hoffnung: Am Donnerstag sank die Inzidenz zunächst wieder, näherte sich von oben der magischen Grenze 100 und blieb auch in den darauffolgenden beiden Tagen in ihrer Nähe. Der Sonntag jedoch brachte nun Ernüchterung, weil einen kräftigen Sprung nach oben: 109,8 beträgt nach offiziellen Angaben nunmehr die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis, also die Zahl der bestätigten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.

Dabei sind die anderen Daten durchaus ermutigend. Vor allem: Die Zahl der Todesopfer hat sich seit nahezu einer Woche nicht erhöht, bleibt bei 374. Die Zahl der noch Infizierten sank von noch 1009 am Freitag auf jetzt 990. Während die der Genesenen um 89 anstieg.

Dabei ist das Bild in den Gemeinden höchst unterschiedlich, an der Einwohnerzahl gemessen jedoch am ernstesten in Edingen-Neckarhausen und in Ilvesheim. Nachfolgend die Zahlen der Gesamtfälle, der Neuinfektionen und der aktiven Fälle in ausgewählten Kommunen:

Dossenheim: 262 / 1 / 6

Edingen-Neckarhausen: 483 / 1 / 13

Heddesheim: 409 / 4 / 11

Hirschberg: 298 / 0 / 6

Ilvesheim: 317 / 2 / 14

Ladenburg: 351 / 1 / 12

Schriesheim: 324 / 2 / 15.