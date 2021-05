Inzidenz steigt leicht auf 63,1

Die Zahl der Neuinfektionen geht nach unten, ebenso die Zahl der akut mit Corona infizierten Personen – dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis leicht gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt haben und dient zur Beurteilung der Pandemielage. Am Freitag betrug die Inzidenz 63,1 (Vortag 62,0, Vorwoche 74,4). Vor einem Monat lag der Wert bei 148,4.

Dass die Inzidenz im Vergleich zum Donnerstag leicht angestiegen ist, könnte mit an den Feier- und Brückentagen der vergangenen Woche liegen. In solchen Fällen werden weniger Proben genommen, weniger Laboruntersuchungen durchgeführt – und somit werden auch weniger Neuinfektionen an die Gesundheitsämter gemeldet. Immerhin musste der Kreis keinen weiteren Todesfall verzeichnen; positiv auch, dass die Zahl der akut infizierten und in Quarantäne befindlichen Menschen auf jetzt 570 sank.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 563 (0/9)

Heddesheim: 500 (0/11)

Hirschberg: 333 (0/11)

Ilvesheim: 365 (0/3)

Ladenburg: 413 (0/12)

Schriesheim: 369 (0/9)

Weinheim: 1666 (2/49)

