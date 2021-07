Inzidenz steigt leicht auf 3,6

Seit Freitag sind im Rhein-Neckar-Kreis elf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt im Internet veröffentlicht. Demnach wurden am Samstag zwei, am Sonntag fünf und am Montag vier Infektionen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Samstag zunächst auf 2,6 und stieg dann wieder leicht auf 3,1 am Sonntag und 3,6 am Montag (Vorwoche Montag: 2,2).

Sehr ähnlich waren die Zahlen vor einem Jahr: So lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 12. Juli 2020 bei 3,3. Insgesamt hatten sich seinerzeit in den ersten zwölf Tagen des Sommermonats laut offiziellen Angaben 24 Personen im Kreis neu mit Corona infiziert. Im Juli dieses Jahres waren es bislang 31 – bei bekanntlich deutlich mehr Testangeboten als noch vor einem Jahr. Im Sommer 2020 stieg die Inzidenz vom Mitte Juli bis Mitte August langsam bis auf zweistellige Werte an. Mitte September lag sie nochmals kurz unter 10, bevor die Zahlen ab Anfang Oktober mit der so genannten zweiten Welle steil nach oben ginge.

Aktuell gibt es im Rhein-Neckar-Kreis in 37 von 54 Kommunen keine aktiven Corona-Fälle mehr. Im Folgenden die Zahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn alle bisher erfassten Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit Freitag und die Zahl der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 340 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 427 (0/1)

Schriesheim: 374 (0/0)

Weinheim: 1716 (1/2)

