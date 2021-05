Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist den Zahlen des Landratsamts zufolge am Dienstag wieder etwas gestiegen. Demnach lag der Wert bei 66,4 – gegenüber 63,8 am Montag. 27 neue Corona-Fälle meldete die Behörde am Dienstag, genau so viele waren es auch am Vortag. Ab Mittwoch, 19. Mai, tritt die Bundesnotbremse im Landkreis außer Kraft (wir berichteten).

Noch 630 aktive Fälle

Insgesamt haben sich im Rhein-Neckar-Kreis inzwischen 21 782 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, 20 753 von ihnen gelten als genesen, 399 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Noch infiziert und deshalb in Quarantäne sind demnach 630 Personen – weniger waren es zuletzt vor zwei Monaten.

Im Folgenden die Lage in den Städten und Gemeinden, vorn alle je bestätigten Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit dem Vortag/die Noch-Infizierten):

Edingen-Neckarhausen: 562 (0/14)

Heddesheim: 498 (1/21)

Hirschberg: 332 (0/11)

Ilvesheim: 364 (0/7)

Ladenburg: 412 (1/15)

Schriesheim: 367 (1/12)

Weinheim: 1655 (2/51)

Info: Corona-Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona