Den sechsten Tag in Folge hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Indes lag die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 82 so hoch wie seit fünf Wochen nicht mehr. Am 10. Februar, ebenfalls ein Mittwoch, hatte die Behörde 85 neu bestätigte Fälle gemeldet.

Auch die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt nun laut Landratsamt bei 68,9 und somit wieder auf dem Niveau von Mitte Februar. Zum Vergleich: Am 17. März 2020, also kurz nachdem der erste Lockdown beschlossen worden war und der Kreis erst damit begonnen hatte, tägliche Zahlen zu melden, lag die Inzidenz bei unter 20. Wie viele Testungen seinerzeit pro Tag vorgenommen wurden und wie viele es heute sind, ist der Statistik nicht zu entnehmen.

Im Folgenden die Zahlen aus den Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die gesamten Corona-Fälle bis Mittwoch, in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 404 (14)

Heddesheim: 379 (13)

Hirschberg: 276 (15)

Ilvesheim: 276 (13)

Ladenburg: 315 (11)

Schriesheim: 289 (8)

Weinheim: 1233 (25)