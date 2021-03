Die gute Nachricht zuerst: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Freitag keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis auf 43 gestiegen. Sechs Tage lang hatte sich dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner angibt, unter 40 gehalten. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich jedoch wieder eine leichte Tendenz nach oben eingestellt. Diese setzte sich am Freitag fort: 55 Neuinfektionen meldete die Behörde zum Wochenende. Am Freitag der Vorwoche waren es 32 und 14 Tage zuvor 41.

Die Neuinfektionen von Montag bis Freitag addiert, schneidet die aktuelle Kalenderwoche mit 177 ebenfalls etwas schlechter ab als die vergangene. Da summierten sich die positiven Tests wochentags auf 158.

Und so sieht es in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße aus – vorn die Zahl der bisher positiv getesteten Personen, in Klammern die Anzahl jener, die sich wegen einer bestätigten Infektion noch in Quarantäne befinden:

Edingen-Neckarhausen: 393 (9)

Heddesheim: 374 (11)

Hirschberg: 275 (15)

Ilvesheim: 268 (8)

Ladenburg: 308 (5)

Schriesheim: 282 (3)

Weinheim: 1218 (27)