Inzidenz steigt auf 141

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntag wieder auf 141 gestiegen. Am Freitag hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche je 100 000 Einwohner angibt, noch bei knapp über 130 gelegen. Wie das Landratsamt im Internet mitteilte, wurden über das Wochenende 232 neue Corona-Fälle bestätigt. Am Wochenende zuvor waren es 173. Neue Todesfälle wurden keine gemeldet.

Mit anhaltend dreistelligen Inzidenzwerten – dies seit vier Wochen – werden folglich auch im Rhein-Neckar-Kreis einige strengere Corona-Regeln wieder in Kraft gesetzt werden müssen, die das Land am Wochenende in seiner neuen Corona-Verordnung beschlossen hat. Dazu gehören etwa verpflichtende Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 21 bis 5 Uhr (Ausnahmen für sogenannte triftige Gründe).

Im folgenden die Corona-Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße vom Sonntag (vorne die Zahl der bisher bestätigten Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen seit Freitag/die noch aktiven Fälle):