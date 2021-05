Inzidenz sinkt weiter

Auch im Rhein-Neckar-Kreis geht die Inzidenz weiter zurück: Wie das Landratsamt mitteilt, lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Donnerstag bei 87,9. Am Dienstag hatte sie noch 99,2 und am Montag sogar 106,1 betragen.

Dass dennoch keinerlei Grund zur Entwarnung besteht, zeigen die anderen Parameter: Die Zahl der Infizierten erhöhte sich erstmals seit längerem wieder, und zwar von 868 am Mittwoch auf 879 am Donnerstag. Die größte Zunahme im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe gibt es mit jeweils vier Neuinfizierten in Heddesheim und in Edingen-Neckarhausen. Dagegen meldet Ilvesheim keine Neuinfizierten.

Die Zahl der mit Corona Verstorbenen stieg gegenüber Dienstag um weitere zwei auf 398. Bei einer dieser beiden Personen handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes um einen Man im Alter zwischen 70 und 80 Jahren; weitere Daten etwa über den Wohnort werden aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. Über die zweite verstorbene Person liegen keine Angaben vor.

Lage in den Gemeinden (Gesamtfälle / Neuinfektionen / aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 560 / 4 / 29

Heddesheim: 495 / 4 / 22

Hirschberg: 325 / 1 / 7

Ilvesheim: 362 / 0 / 18

Ladenburg: 405 / 2 / 20

Schriesheim: 365 / 1 / 17.