Auch wenn die Corona-Zahlen wegen der Osterfeiertage möglicherweise noch nicht ganz vollständig sind – im Rhein-Neckar-Kreis ist auch am fünften Tag in Folge ein sinkender Inzidenzwert zu verzeichnen, ebenso musste kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 beklagt werden. Über die Osterfeiertage waren hingegen drei Menschen verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb der vergangenen Woche neu angesteckt haben. Dieser Wert ist am Dienstag mit 114,5 erneut niedriger geworden. Vor einer Woche hatte er noch bei 134,4 gelegen, vor vier Wochen aber bei lediglich 37,2.

Auch die Zahl der Menschen, die sich aktuell wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne aufhalten müssen, ist gesunken – die „aktiven Fälle“ lagen am Dienstag bei 1038 (Vortag 1120).

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Dienstag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 476 (21)

Heddesheim: 400 (10)

Hirschberg: 296 (12)

Ilvesheim: 306 (13)

Ladenburg: 343 (14)

Schriesheim: 316 (17)

Weinheim: 1353 (60)