Inzidenz sinkt unter 20

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag wieder knapp unter den Wert von 20 gefallen. Das geht aus den im Internet veröffentlichten Zahlen des Landratsamts hervor. Am Sonntag und Montag dieser Woche war dies schon einmal der Fall gewesen – zuvor seit Anfang Oktober 2020 nicht mehr. Den sechsten Tag in Folge wurden auch keine weiteren Covid-19-Todesfälle im Landkreis bekannt. Die Zahl der Noch-Infizierten stieg um sechs auf 211. Gegenüber dem Vortag meldete die Behörde am Donnerstag 22 neu bestätigte Fälle. In den beiden Wochen zuvor waren es am Donnerstag jeweils 26.

Insgesamt haben sich kreisweit seit Beginn der Pandemie 22 350 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind knapp fünf Prozent der rund 449 000 Einwohner. 21 717 von ihnen gelten als genesen.

Im Folgenden die Situation in den Kommunen, vorn die Gesamtzahl aller bisherigen Covid-19-Fälle, in Klammern die der Neuinfektionen und Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 567 (1/3)

Heddesheim: 507 (0/6)

Hirschberg: 339 (0/4)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/1)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1700 (2/24)