Inzidenz sinkt leicht

Die Prognosen vieler Experten zur neuen Virusvariante Omikron sind düster – aktuell aber deuten die Zeichen bei der Corona-Situation zumindest auf eine leichte Entspannung hin. Den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) zufolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis über das Wochenende erneut etwas gesunken. Während der Wert am Freitag noch bei 277,4 lag, sank er am Samstag auf 270,9. Minimal weiter nach unten ging er am Sonntag (269,4). Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich in den vorangegangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der in Krankenhäuser eingewiesenen Covid-Patienten je Woche und 100 000 Einwohner) lag am Sonntag landesweit bei 4,66. Bislang wurden laut LGA 136 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg gemeldet. agö