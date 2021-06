Inzidenz sinkt auf 4,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist über das Wochenende weiter gefallen. Am Montag meldete das Landratsamt noch einen Wert von rechnerisch 4,6 neuen Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2020. In absoluten Zahlen hat es seit vergangenen Freitag neun Neu-Infektionen gegeben. Die Zahl der noch infizierten Personen sank von 98 am Freitag auf 74 am Montag. Weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19 wurden erfreulicherweise bereits seit mehr als zwei Wochen keine mehr gemeldet. Wegen der zunehmend entspannten Situation verzichtet das Landratsamt am Wochenende wieder auf eine Aktualisierung der Corona-Zahlen.

Diese haben sich auch in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße kaum verändert. Im Folgenden der Überblick, vorn die Gesamtzahl aller Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit Freitag und die aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/1)

Ladenburg: 426 (0/2)

Schriesheim: 374 (0/1)

Weinheim: 1713 (0/4)

