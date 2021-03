Der Kampf gegen die Corona-Pandemie zeigt auch im Rhein-Neckar-Kreis weitere Erfolge, den vierten Tag in Folge musste kein Todesopfer in Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verzeichnet werden. Offenbar haben die Impfaktionen, vor allem auch in den Altenpflegeeinrichtungen, jetzt spürbare Wirkung gezeigt.

Denn es gibt nur noch wenige Neuinfektionen (17) und weniger sogenannte aktive Fälle (450) – das sind Menschen, die aktuell mit Corona infiziert sind und sich deshalb in Quarantäne befinden. Demzufolge sank auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, am Dienstag auf 37,2 (Vortag 39,2). Vor vier Wochen hatte der Wert noch bei 64,9 gelegen. Er gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu anstecken.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Dienstag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 391 (8)

Heddesheim: 368 (9)

Hirschberg: 268 (9)

Ilvesheim: 267 (9)

Ladenburg: 307 (4)

Schriesheim: 282 (5)

Weinheim: 1210 (30)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/Corona