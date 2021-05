Inzidenz sinkt auf 34,5

Pandemie Lampertheimer Ärzteschaft bei Corna-Impfung von Kindern skeptisch

Was die Impfung von Kindern und Jugendlichen angeht, reagieren die Lampertheimer Ärzte eher zurückhaltend. Der Vorsitzende des Gesundheitsnetzes (Gala), Dr. Walter Seelinger, Wenn überhaupt solle die Impfung in der jeweiligen Hausarztpraxis, also in der gewohnten Umgebung, stattfinden.

Mehr erfahren