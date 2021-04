Inzidenz liegt bei 153,5

Im Kreis ist ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Das vermeldet das Landratsamt Rhein-Neckar. Ein Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist verstorben, Einzelheiten teilt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit.

Weiter auf hohem Niveau bleiben auch die Werte der Neuinfektionen und der aktuell Erkrankten, die sich deswegen in Quarantäne aufhalten müssen. 122 Neuinfektionen waren zu verzeichnen, 1258 Menschen gelten als sogenannte „aktive Fälle“. Ebenfalls hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz: Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt haben. Die Zahl lag am Montag bei 153,5 (Vortag 147,2). Vor einer Woche rangierte der Wert bei 138,6, vor einem Monat bei 128,2.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 514 (2/23)

Heddesheim: 446 (5/34)

Hirschberg: 311 (0/7)

Ilvesheim: 340 (0/16)

Ladenburg: 369 (3/17)

Schriesheim: 344 (3/20)

Weinheim: 1511 (10/78)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona