Inzidenz jetzt unter 50

Auch wenn über die Feiertage sicherlich weniger getestet wurde und damit auch weniger Corona-Fälle bekannt wurden – die Pandemielage im Rhein-Neckar-Kreis zeigte sich auch am Dienstag erneut verbessert. Lediglich 14 Neuinfektionen waren zu verzeichnen. Auch die Zahl der „aktiven Fälle“ sank: 425 Menschen sind aktuell mit Corona infiziert und befinden sich deshalb in Quarantäne. Weitere Todesopfer gab es ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag zum ersten Mal seit dem 13. März wieder unter die 50er-Marke. Der Wert gibt an, wie viele Personen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit Corona anstecken und ist maßgeblich zur Beurteilung der Pandemielage. Am Vortag hatte der Wert bei 52,1 gelegen, vor einer Woche bei 66,4, vor einem Monat bei 153,9.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 564 (0/4)

Heddesheim: 500 (0/5)

Hirschberg: 335 (0/9)

Ilvesheim: 365 (0/1)

Ladenburg: 415 (0/10)

Schriesheim: 370 (0/4)

Weinheim: 1673 (0/29)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona