Inzidenz jetzt über 20

Normalerweise liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt. Grund ist, dass an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden. Weil aber das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag 25 Neuinfektionen verbuchte und die Gesamtzahl der aktuell infizierten Menschen in Quarantäne auf 137 gestiegen ist, ging auch die Sieben-Tage-Inzidenz nach oben.

Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit Sars-CoV-2 infizieren – am Montag lag diese Kennziffer erstmals seit Mitte Juni wieder über 20, nämlich bei 20,1. Noch höher stiegen die Werte in einzelnen Kommunen: Heddesheim hat eine Inzidenz von 50,1, Ilvesheim von 42,8, Schriesheim von 40,1 und Ladenburg von 34,3.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (zuerst die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 572 (1/3)

Heddesheim: 518 (0/6)

Hirschberg: 343 (0/2)

Ilvesheim: 374 (0/6)

Ladenburg: 433 (0/4)

Schriesheim: 381 (1/6)

Weinheim: 1739 (1/15)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona