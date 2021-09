Inzidenz jetzt über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt zum ersten Mal seit Mai wieder über 100. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg täglich veröffentlicht. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die 100er-Marke wurde laut LGA-Zahlen erst am Sonntag überschritten, am Samstag hatte sie noch ganz knapp unter dieser Grenze gelegen. Mit nun 100,1 ist der Wert so hoch wie seit etwa vier Monaten nicht mehr. Ein wichtiger Unterschied im Vergleich zum Frühjahr ist allerdings, dass die Tendenz der Zahlen damals fallend war. Die dritte Welle war gerade am Abklingen. Aktuell zeigt der Trend bei den Corona-Zahlen eindeutig nach oben.

Tägliche Aktualisierung

Die Sieben Tage-Inzidenz ist kein Richtwert mehr für das Ergreifen von Infektionsschutzmaßnahmen. Dennoch gibt der Wert weiterhin einen Eindruck über die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Das LGA aktualisiert diese Angaben täglich. Genaue Informationen zu kreisweiten Neu-Infektionen, Genesenen und aktiven Fällen gibt es allerdings nicht. Diese werden immer vom Landratsamt des Kreises veröffentlicht, das die Zahlen am Wochenende aber nicht aktualisiert.