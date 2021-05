Inzidenz jetzt bei knapp 133

Den fünften Tag in Folge ist die Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag gesunken: Mit 132,9 lag die Zahl der Neuinfizierten in den vorangegangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner so niedrig wie seit knapp drei Wochen nicht mehr. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Landratsamt keine. Die Zahl der positiv Getesteten stieg um 99.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Statistik im März 2020 mehr als 21 000 Menschen kreisweit nachweislich mit Sars-Cov-2 infiziert. Das sind rund 3,8 Prozent der Bevölkerung. Aktuell noch wegen einer Infektion in Quarantäne sind 1151 von ihnen. Zum Vergleich: Am 6. Mai im vergangenen Jahr waren es 84.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen, vorn alle bislang gemeldeten Corona-Fälle, in Klammern die Zahl der Neuinfektionen seit dem Vortag sowie die der noch-infizierten Bürgerinnen und Bürger. Die elf Neuinfektionen in Edingen-Neckarhausen gehen nach Auskunft aus dem Rathaus nicht auf einen Hotspot zurück. Es handle sich um „normales Infektionsgeschehen“.

Edingen-Neckarhausen: 545(11/36)

Heddesheim: 476 (0/32)

Hirschberg: 321 (2/9)

Ilvesheim: 353 (4/14)

Ladenburg: 396 (0/30)

Schriesheim: 354 (0/20)

Weinheim: 1593 (5/94)