Inzidenz jetzt bei 7,3

Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis gehen immer weiter nach unten, es sind täglich nur geringe Änderungen zu verzeichnen. Das hat das Landratsamt nun veranlasst, die Fallzahlen an den Wochenenden nicht mehr zu aktualisieren. Somit werden wir in unseren Montagausgaben künftig auf tagesaktuelle Pandemie-Statistik und -Grafik verzichten müssen. Im Corona-Dashboard des Rhein-Neckar-Kreises gibt es dagegen eine Verbesserung: Die täglichen Fallzahlen aus den einzelnen Kommunen sind ab sofort dauerhaft abrufbar.

Am Freitag war kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Corona zu beklagen, es gab zudem lediglich zwei Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der „aktiven Fälle“, der Menschen mit aktueller Infektion in Quarantäne, stieg auf 98.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dagegen weiter leicht gesunken, sie lag am Freitag bei 7,3 (Vortag 7,8, Vorwoche 15,9). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit Corona infiziert haben. Die Zahl gilt als maßgeblich bei der Einschätzung der Pandemielage.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

