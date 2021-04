Nach fünf Tagen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona vermelden müssen: Ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren ist verstorben. Weitere Details veröffentlicht die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu anstecken. Dieser Wert ist im Kreis am Dienstag nach oben geschossen und liegt jetzt bei 126,5 (Vortag 113,9). Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 114,5, vor vier Wochen bei 63,3 – lediglich halb so hoch im Vergleich zu jetzt. Die Zahl der Neuinfektionen ist hingegen leicht gesunken, und auch die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert und deswegen in Quarantäne sind, blieb mit 1001 stabil.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 486 (0/14)

Heddesheim: 410 (0/12)

Hirschberg: 301 (0/9)

Ilvesheim: 320 (3/14)

Ladenburg: 351 (0/11)

Schriesheim: 324 (0/14)

Weinheim: 1415 (9/76)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona