Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis unter 100

Rhein-Neckar. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bleibt weiterhin unter der 100er-Marke. Wie das Landesgesundheitsamt am Freitagnachmittag mitteilte, liegt der Wert nun bei 94,7. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus angesteckt haben. Seit Kurzem ist die Inzidenz in Baden-Württemberg kein Kriterium mehr für das Verhängen von Maßnahmen. Sie gibt allerdings weiterhin einen Überblick über die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Das letzte Mal, dass der Wert knapp unter 100 lag, war im Mai. Damals klang die dritte Welle allerdings gerade ab, die Zahlen waren am Sinken. Der Trend der letzten Wochen zeigt trotz des Nicht-Erreichens der 100er-Marke eindeutig eine steigende Inzidenz.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Situation in den einzelnen Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße entwickelt. Vorne steht die Gesamtzahl der Fälle, dahinter folgen die Neuinfektionen und die aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 599/1/13

Heddesheim: 558/0/16

Hirschberg: 352/0/3

Ilvesheim: 394/3/7

Ladenburg: 454/1/8

Schriesheim: 414/0/11

Weinheim: 1817/5/33