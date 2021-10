Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist erneut gestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 92,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 89,0 gelegen, vor einer Woche bei 72,2 (Vormonat: 68,0).

Immer noch sehr hoch sind die Infektionszahlen in Edingen-Neckarhausen geblieben, wo derzeit 90 Personen infiziert sind (eine Neuinfektion) und sich deshalb in Quarantäne begeben mussten. Kreisweit lagen am Dienstag insgesamt 682 „aktive Fälle“ vor, bei 29 Neuinfektionen.

Gestiegen ist auch die Hospitalisierungsrate, sie lag am Montag bei 2,79, in den Tagen zuvor hatte sie sich bei knapp unter 2,0 bewegt. Die Zahl gibt an, wieviele Menschen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus mussten. Ab 8,0 und 12,0 treten landesweit Einschränkungen in Kraft.

Die Lage in den Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne sind die bisher registrierten Fälle seit Beginn der Aufzeichnungen aufgeführt, in der Mitte stehen die tagesaktuellen Neuinfektionen, dahinter die noch aktiven Fälle.

