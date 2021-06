Inzidenz im Kreis sinkt auf 17,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen sinkt zwar langsam, aber sie sinkt: Am Donnerstag gab das Landratsamt den Wert für den Rhein-Neckar-Kreis mit 17,5 an, das sind 0,4 weniger als am Vortag. Zugleich meldete die Behörde 20 Neuinfektionen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 22. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht bekannt.

Im Wochenvergleich bestätigt sich der Trend zum Besseren. So betrug die Zahl der bestätigten Neuinfektionen von Montag bis Donnerstag aktuell genau 50. In der Vorwoche waren es im selben Zeitraum 72. Im Folgenden die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße, vorn die Gesamtzahl der bisherigen Fälle, in Klammern die Neuinfektionen und die Zahl der Noch-Infizierten.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/1)

Heddesheim: 508 (0/1)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/0)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1709 (2/16)

Bezogen auf die Einwohnerzahlen in den sieben Kommunen kam Schriesheim bislang am besten davon: 2,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben sich in der Weinstadt bislang mit dem Coronavirus infiziert. Es folgen (Zahlen gerundet) Hirschberg (3,4 Prozent), Ladenburg (3,6), Weinheim (3,8), Ilvesheim (3,9), Edingen-Neckarhausen (4,0) sowie Heddesheim (4,4). Kreisweit waren es 4,1 Prozent der Menschen.