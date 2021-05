Inzidenz bleibt hoch

Wenigstens war am Wochenende kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu beklagen – davon abgesehen bleibt die Lage im Rhein-Neckar-Kreis aber angespannt. Von Freitag bis Sonntag verzeichnete das Landratsamt insgesamt 379 Menschen, die sich neu mit Corona infiziert haben. 1300 Menschen zählen zu den sogenannten „aktiven Fällen“. Das sind Personen, die sich aktuell mit Corona angesteckt haben und deshalb in Quarantäne mussten.

AdUnit urban-intext1

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert auf hohem Niveau, am Sonntag lag der Wert bei 151,1 (Samstag 153,5, Freitag 153,3). Vor vier Wochen hatte die Inzidenz bei 125,4 gelegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit Corona infiziert haben.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 530 (3/27)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 474 (1/51)

Hirschberg: 318 (2/11)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 346 (3/14)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 392 (5/36)

Schriesheim: 351 (0/20)

Weinheim: 1569 (9/97)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona