Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis bleibt mit 130 weiter dreistellig, die Zahl der aktuell infizierten Menschen in Quarantäne mit jetzt 1071 weiter vierstellig und die Sieben-Tage-Inzidenz lag wie am Vortag bei 130,2 – die Lage in der Region bleibt in Sachen Sars-CoV2 auch am Freitag weiterhin angespannt.

Die Inzidenz gibt an, wie viele Personen je 100 000

...