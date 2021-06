Inzidenz bleibt bei 21,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bewegt sich seit rund zehn Tagen knapp um die 20 – daran hat sich auch am Montag nichts geändert. Das Landratsamt bezifferte den Wert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche angibt, mit 21,5 – wie schon am Sonntag. Zum Wochenbeginn meldete die Behörde zudem zehn weitere bestätigte Corona-Infektionen kreisweit – exakt so viele wie eine Woche zuvor. Immerhin den dritten Tag in Folge wurde zudem kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt.

Insgesamt sind im Rhein-Neckar-Kreis laut den Zahlen des Landratsamts in den ersten 14 Tagen dieses Monats 224 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In den ersten beiden Maiwochen waren es fast fünf Mal so viele.

Im Folgenden der Überblick über die Lage in den Kommunen – vorn alle bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen und die Zahl der Noch-Infizierten. Mit Ausnahme von Weinheim sind die Zahlen im Vergleich zum Vortag dieselben geblieben:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/2)

Heddesheim: 507 (0/5)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/0)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1702 (2/21)