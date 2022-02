Inzidenz bei knapp 2000

Die Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis ist weiterhin etwas angespannter als im Durchschnitt von Baden-Württemberg. Das unterstreichen die vom Landesgesundheitsamt (LGA) am Sonntag veröffentlichten Zahlen. Demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis übers Wochenende wieder um knapp hundert Fälle auf insgesamt 1962,5 gestiegen. Landesweit lag der Wert am Sonntag bei 1426,1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag hatte die Zahl der bestätigten Infektionen je 100 000 Einwohner und Woche im Rhein-Neckar-Kreis noch bei 1869,5 gelegen, am Samstag meldete das LGA den Wert von 1893,7. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutet die aktuelle Zahl ebenfalls einen Anstieg. Vergangenen Sonntag lag die Inzidenz laut Behörde bei 1684,1. Zahlen aus den Gemeinden gibt es am Wochenende keine. Diese veröffentlicht der Landkreis von Montag bis Freitag auf seinen Internetseiten.

Gesundheitsamt gibt Auskunft

Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden, unter Telefon 06221/522 18 81 an Werktagen von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Aktuelle Zahlen: www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus