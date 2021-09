Inzidenz auf 81,2 gesunken

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Dienstag 28 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Das geht aus den vom Landratsamt im Internet veröffentlichten Zahlen hervor. Am Dienstag vor einer Woche meldete die Behörde 17 neue Fälle, vor 14 Tagen waren es 48 und vor drei Wochen 18.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag den Zahlen des Landratsamts zufolge am Dienstag bei 87. Die aktuelleren Werte liefert regelmäßig am frühen Abend das Landesgesundheitsamt (LGA). Demnach sank die Anzahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche von 87,4 am Montag auf 81,2. Am Dienstag vor einer Woche lag der LGA-Wert im Rhein-Neckar-Kreis noch bei 97,4.

Insgesamt verzeichnet die Statistik des Landkreises für die ersten 14 Tage im September 1021 nachgewiesene Neuansteckungen mit Sars-CoV-2. Das sind durchschnittlich 73 pro Tag und fast so viele wie im gesamten Monat August (1079). Im Juli wurden lediglich 232 neue Fälle gemeldet, im Juni 319.

Zahlen aus den Kommunen

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Gesamtzahl aller Infektionen, in Klammern die gemeldeten Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der aktuell noch infizierten Personen:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Edingen-Neckarhausen: 613 (0/13)

Heddesheim: 570 (1/10)

Hirschberg: 364 (0/11)

Ilvesheim: 401 (0/9)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ladenburg: 459 (0/6)

Schriesheim: 428 (1/10)

Weinheim: 1873 ( 0/43)