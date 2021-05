Inzidenz auf 70 gesunken

Insgesamt 114 neue Corona-Infektionen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Wochenende gemeldet, davon 64 am Samstag und 50 am Sonntag. Das sind 24 weniger als am Wochenende zuvor. Blickt man noch eine weitere Woche zurück, sind es fast 100 Fälle weniger. Die entspanntere Lage macht sich weiterhin auch bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz bemerkbar. Das Landratsamt gab sie am Sonntag mit 70 an. Der Wert sagt aus, wie viele von 100 000 Einwohnern sich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben. Eine Woche zuvor lag diese Zahl bei knapp 110.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt haben sich laut der offiziellen Statistik im Landkreis bislang 21 728 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 20 592 von ihnen gelten als genesen, 399 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Somit gab es am Sonntag noch 737 sogenannte aktive Fälle, also Menschen, die wegen einer Infektion noch in Quarantäne sind.

Im Folgenden die Lage in den Gemeinden – vorn alle Fälle bisher, in Klammern die Neuinfektionen am Wochenende und die aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 561 (1/19)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 497 (2/20)

Hirschberg: 331 (4/12)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 364 (0/13)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 408 (2/15)

Schriesheim: 366 (0/14)

Weinheim: 1652 (6/68)