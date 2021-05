Inzidenz an der 50er-Grenze

Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises von Samstag bis Montag verzeichnen müssen – und dennoch entspannt sich die Lage im Kreisgebiet weiter. Am Pfingstmontag wurden lediglich 15 Neu-Ansteckungen verzeichnet, die Zahl aktuell infizierter Menschen in Quarantäne sank auf 472.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag bei 52,1 (Vortag: 54,3; Vorwoche: 61,6). Vor vier Wochen betrug die Inzidenz noch 123,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt haben. Der Wert ist wichtig für die Beurteilung der Pandemielage. An Sonn- und Feiertagen sind die gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil dann weniger getestet wird.

Chat-Roboter soll helfen

Einen wichtigen Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie bildet seit knapp 16 Monaten die Hotline des Gesundheitsamtes. Die Corona-Hotline, die unter der Nummer 06221/522-18 81 erreichbar ist, setzt ab diesem Mittwoch auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz, um die Menschen so schnell und gezielt über Fragen rund um Corona so gut wie nur möglich zu informieren: CovBot (Corona-Virus-Hotline-Assistent) heißt der digitale Sprachassistent, der Anrufe rund um die Uhr ohne Wartezeit entgegennimmt. Er erfragt das Anliegen und beantwortet einfache Fragen direkt in natürlicher Sprache.

„Wir bieten damit die Möglichkeit, sich rund um die Uhr zu informieren. Außerdem sorgen wir für eine Entlastung unserer Hotline-Mitarbeitenden“, erklärt Projektleiterin Daniela Bauke, die für die Corona-Hotline verantwortlich ist. Gerade bei Fragen, die wichtig sind und häufig gestellt werden, aber einfach und schnell beantwortet werden können, kommt der CovBot zum Einsatz. Komplexe und individuelle Fragen werden auf Wunsch an die Mitarbeiter weitergeleitet.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, Neuinfektionen und aktive Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 564 (0/6)

Heddesheim: 500 (0/6)

Hirschberg: 335 (0/9)

Ilvesheim: 365 (0/2)

Ladenburg: 415 (0/12)

Schriesheim: 370 (1/4)

Weinheim: 1673 (0/39)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona