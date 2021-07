Inzidenz aktuell bei 2,2

Das Landratsamt hat am Mittwoch einen neuen Corona-Fall im Vergleich zum Vortag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an und liegt nun bei 2,2 – also um 0,2 höher als am Dienstag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Virus angesteckt haben. Trotz der leichten Steigerung scheint sich die Zahl auf einem niedrigen Niveau eingependelt zu haben. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle lag der kreisweite Inzidenzwert bei 256. Wegen eines positiven Testergebnisses aktuell in Isolation sind 29 Menschen. Auch diese Zahl sinkt – mittlerweile langsamer, aber kontinuierlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Situation vor Ort

Die Corona-Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sieht aktuell wie folgt aus. Veränderungen im Vergleich zum Dienstag gab es lediglich in Hirschberg. Dort kam ein neuer Fall hinzu. Hinweis: In Klammern ist die Gesamtzahl der Infektionen aufgeführt, Neuinfektionen und aktive Fälle stehen in Klammern:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hirschberg: 340 (1/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 426 (0/0)

Schriesheim: 374 (0/0)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weinheim: 1714 (0/1)