In Ilvesheim mit Ukrainerinnen für den Frieden gebetet

Eine Begegnung im Zeichen des Friedens, gemeinsam mit Menschen, die vor dem Krieg fliehen mussten: Unter diesem Motto stand die Veranstaltung der katholischen Frauen Deutschlands (kfd) in Ilvesheim. Dem Friedensgebet in der Kirche folgte ein besonderer Termin – und zwar ein gemeinsames Essen im Gemeindehaus. Hier fanden sich vor allem ukrainische Frauen und ihre Kinder ein. „Der Wunsch miteinander ins Gespräch zu kommen, ließ Sprachbarrieren schnell überwinden“, berichtete die kfd-Vorsitzende Anni Wawra erfreut. Immer wieder seien Dankbarkeit und Freude über die Begegnung spürbar geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ilvesheimer Treffen war Teil einer bundesweiten kfd-Aktionswoche. „Über nationale und konfessionelle Grenzen hinweg waren Frauen aus allen Nationen zum Friedensgebet in der Pfarrkirche eingeladen und viele kamen“, schreibt Wawra in einer Mitteilung. Die Besucherinnen wurden mit einem Friedenslicht begrüßt, das sie mit nach Hause nehmen konnten. In Fürbitten und Friedensliedern wurde die Sehnsucht nach Frieden zum Ausdruck gebracht. Jonny Fritz an der Orgel und ein Projektchor sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die geistliche Leiterin Cosima Pender-Schmitt setzte sich in Ihrer Ansprache mit der Frage auseinander, ob ein Krieg erst bei militärischer Auseinandersetzung oder bereits mit Feindbilder und Lügen beginne. red