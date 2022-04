Immer mit großer Zuversicht durchs Leben

Sie ist der Mittelpunkt ihrer Familie. Und so feiert an diesem Freitag Ilse Eichler (Bild) ihren 90. Geburtstag mit vier Kindern, fünf Enkeln und eine Urenkelin im hübschen Häuschen mit Garten in der Bismarckstraße. „Ich bin in Heddesheim geboren, hab‘ immer hier gelebt – und schon als kleines Mädchen viel arbeiten müssen“, erinnert sich die Jubilarin, die Schwester des verstorbenen Bürgermeisters Fritz Kessler – und damit Tante des noch amtierenden Michael Kessler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Martin Tangl

Ilse Eichler blickt auf ein wechselvolles Leben zurück: Nach einem schweren Autounfall 1935 auf dem Rückweg von der Arbeit beim Benz erblindet der Vater. Die Eltern mit ihren drei Söhnen und zwei Töchtern müssen sich eine neue Existenz aufbauen und eröffnen in der Siedlung ein kleines Lebensmittelgeschäft. „Da hab‘ ich dann bis zu meiner Heirat 1955 schaffen müssen“, erzählt Eichler. Und weil die Kunden auch anschreiben lassen können, schicken die Eltern die selbstbewusste Kleine auch mal ins Dorf, um ausstehendes Geld einzutreiben.

Es hat gefunkt

Dann hat sie ihren Heinz kennengelernt: „Er war ein Freund meines Bruders Fritz. Und auf einmal hat’s dann gefunkt.“ Vier Kinder – Henry, Uli, Robert und Susanne – kommen auf die Welt. Während der Ehemann als Vermittler beim Arbeitsamt arbeitet, versorgt sie die Familie, hilft aber immer wieder gern als Bedienung aus, wenn sie im „Kaiser“ oder bei den legendären Tanzveranstaltungen im „Hirsch“ gebraucht wird.

Reisen in die Welt

1968 ziehen die Eichlers vom Trieb in das Haus der Tante in der Bismarckstraße. Die Urlaube verbringt die Familie im Odenwald, erst als die Kinder aus dem Haus sind, beginnen die Eichlers die Welt zu erkunden. „Ende der 80er-Jahre waren wir sogar in Amerika, wir haben einen Freund bei Santa Monica in Kalifornien besucht“, sagt Eichler. Aber auch an Paris, Ischia oder Kroatien denkt sie gerne zurück.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach 52 Jahren Ehe stirbt ihr Heinz: „Wir haben noch Goldene Hochzeit gefeiert. Ich hab‘ dann zwei, drei Jahre gebraucht, um über seinen Tod hinwegzukommen.“ Doch dann reist sie wieder, nach Rom und Sizilien. Und auch ihr Garten liegt ihr am Herzen, sie nimmt erfolgreich an Blumenschmuck-Wettbewerben teil. Mit Gymnastik bei der TG hält sie sich bis Anfang der 80er Lebensjahre fit, singt außerdem bis 82 gern im Altensingkreis. Jetzt lebt sie im Haus in der Bismarckstraße und freut sich auf das Zusammentreffen mit ihrer Familie zum Geburtstag. „Und sicher kommt auch mein Neffe, der Bürgermeister, zum Gratulieren vorbei.“ (Bild: Tangl)